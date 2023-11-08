Kars'ta Kaybolan 14 Büyükbaş Hayvan Çalındı, 2 Kişi Tutuklandı

Kars'ta kaybolduğu ileri sürülen 14 büyükbaş hayvanın çalındığı ortaya çıktı. Hayvanları çaldığı tespit edilen 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Kümbet köyünden F.B. 14 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Arpaçay Jandarma Komutanlığı, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve arazi aramasında kayıp olduğu bildirilen hayvanların Susuz ilçesi Kırçiçeği köyünde ikamet eden E.M. ve M.K. tarafından çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 14 büyükbaş hayvanı bularak sahibine teslim ederken, hayvanları çalan E.M. ile M.K.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.M. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS