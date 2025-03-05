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Kars'ta Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kars'ta Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kars'ta jandarma ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kars'ta hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl, 1 ay-, 15 gün hapis cezası olan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis ceza kararı bulunan 1 kişi saklandığı yerde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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