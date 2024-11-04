Kars'ta Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Kars'ta 2 yıldır aranan ve hakkında "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı bulunan firari zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 2 yıldır aranan ve hakkında "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı bulunan S.G. Kağızman'ın Günindi köyü kırsalında yakalandı.

Gözaltına alınan S.G. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM