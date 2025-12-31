Haberler

Kars'ta 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim etti. İlgili işlemler, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan şüpheli saklandığı yerde yakalanarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
