Kars'ta 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan şüpheli saklandığı yerde yakalanarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.