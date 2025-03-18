Kars'ta Kasten Öldürme Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı
Kars İl Jandarma Komutanlığı, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüpheliler, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kars'ta haklarında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Jandarma, haklarında "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 2 kişiyi bir köyde saklandıkları yerde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS