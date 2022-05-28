Kars'ta "Kargo Çetesi" operasyonu: 9 kişi tutuklandı - Haberler

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan kargo çetesinin 570 vatandaşın e-Devlet giriş bilgileri ile 53 milyon 700 bin vatandaşa ait kimlik ve adres bilgilerine ulaşan çete elemanlarından 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Digor Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve Kars Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli 4 ilde düzenlen operasyonda gözaltına alınan kargo dolandırıcılığı çetesi üyeleri Digor'da mahkemeye çıkarıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında; Nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan şahıslara yönelik Kars merkezli 3 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüpheli şahıslardan elde edilen bilgisayarlarda çok sayıda vatandaşa ait eski seçmen kütüklerindeki kimlik ve adres bilgilerinin olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle kendisini banka personeli ve kamu personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı çok dikkatli olması, kredi ve banka kartına ait bilgileri ve kendisine sms olarak gönderilen şifreleri bu kişilerle kesinlikle paylaşmaması, Devlet kurumlarına ve bankalara ait resmi sitelerin kopyalarına dikkat etmesi dolandırıcıların özellikle bu tür resmi sitelerin kopyalarını oluşturarak vatandaşlarımızı kendi sitelerine yönlendirip kart ve kimlik bilgilerini kendi datalarına işleyerek dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, vatandaşlarımızın dijital ortamda çok dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dijital kanallarda tehditlerden korunması için bu tür planlı ve takipli çalışmalarımız aralıksız sürecektir" denildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa