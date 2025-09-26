Haberler

Kars'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Kars'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Güncelleme:
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında kereste yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Uğurlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ardahan-Kars-Erzurum karayolu Ani Ören Yeri kavşağında meydana geldi. N.B. yönetimindeki 34 EZ 9063 plakalı kereste yüklü kamyon ile Ömer Uğurlu (54) idaresindeki 34 JN 0185 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak refüje çıktı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ömer Uğurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Uğurlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatılırken, Karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı. Kamyon sürücüsü N.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karayolu ekiplerinin yolu temizlemesiyle Ardahan-Kars-Erzurum karayolu yeniden trafiğe açıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
