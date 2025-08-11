Kars'ta Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Kars'ta Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren B.D., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve polis tahkikata başladı.

Kars'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kars Ahmet Arslan Bulvarı üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. aracıyla seyir halindeyken aniden fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden B.D.'nin kullandığı araç, yavaşlayarak orta refüje çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen B.D. kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi

Ameliyat öncesi, hastanın çalınmasını istediği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.1'lik depremi nokta atışı bilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.