Kars'ta Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Kars'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kars Ahmet Arslan Bulvarı üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. aracıyla seyir halindeyken aniden fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden B.D.'nin kullandığı araç, yavaşlayarak orta refüje çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen B.D. kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - KARS