Kars'ta Kadın Kılığında Yakalanan Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kars'ta kaçmak için kadın kılığına giren S.K., eniştesi H.İ. ile Harakani Havaalanı'na gelirken güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlının havaalanında yakalanma anı görüntülendi.
Kars'ta kadın kılığında havaalanında yakalanan zanlının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kars'ta birçok suç kaydı bulunan ve kaçmak için kadın kılığına giren S.K., 'eşim' dediği eniştesi H.İ. ile birlikte Harakani Havaalanı'na gelirken, güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde S.K.'nın eniştesi H.İ. ile birlikte havaalanına geldiği, x-ray cihazından geçtiği ve yakalandığı anlar yer aldı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa