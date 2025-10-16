Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 100 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Kars'ta KOM ekiplerince yapılan operasyonda 100 bin boş makaron ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişiye ait valizlerde yapılan aramada 100 bin boş makaron ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS