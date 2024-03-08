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Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyon: 52,1 gram metamfetamin ele geçirildi

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Kars polisi, kent merkezi ve Akbaba köyünde kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 52,1 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi.

Kars polisi kent merkezi ve Akbaba köyünde kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kars merkez ve bağlı Akbaba köyünde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 2 ikametten 2 parça halinde toplam 52,1 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 42 adet tabanca fişeği, 3 adet uzun namlu şarjörü, 31 adet uzun namlu fişeği, 1 adet av tüfeği şarjörü ve 11 adet kartuş ele geçirildi. Polis operasyonlarında 3 şahıs hakkında TCK-188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet suçlarından adli işlem yapılarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.İ (33) isimli şahıs tutuklandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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