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Kars'ta Kaçakçılara Yönelik Büyük Operasyon: 1 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Kars'ta Kaçakçılara Yönelik Büyük Operasyon: 1 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Kars'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonda toplam piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak malzeme ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta polis kent merkezi ve Kağızman'da kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam piyasa değeri 1 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kent merkezi ve Kağızman ilçesinde kaçakçılara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, toplam piyasa değerleri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 3 bin 840 boş ve doldurulmuş makaron, 92 kilo 500 gram çay, 8 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 300 sigara, 2 cep telefonu 19 adet akıllı saat, 99 adet kulaklık ve 42 adet şarj aleti ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 10 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 10 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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