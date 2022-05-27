Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ta asansör boşluğuna saklanmış sigara polisin dikkatiyle bulundu.

Kars'ta asansör boşluğuna saklanmış sigara polisin dikkatiyle bulundu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KOM ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada, asansör boşluğuna zulalanmış, bin 424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraları muhafaza altına alan polis olayla ilgili şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlem yapıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Sigara, Kars, 3. Sayfa, Haberler

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