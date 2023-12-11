Kars'ta Kaçak İçki Operasyonu
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 12 şişe halinde toplam 6,5 litre sahte alkollü içki, 9 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 250 paket sigara, 2 bin 800 doldurulmuş makaron, 95 puro ve 11 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kars'ta kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 şişe halinde toplam 6,5 litre sahte alkollü içki, 9 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 250 paket sigara, 2 bin 800 doldurulmuş makaron, 95 puro ve 11 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 kişi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS