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Kars'ta Kaçak İçki Operasyonu

11 Aralık 2023 11:52 Son Güncelleme: 11:54 Abone Ol

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 12 şişe halinde toplam 6,5 litre sahte alkollü içki, 9 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 250 paket sigara, 2 bin 800 doldurulmuş makaron, 95 puro ve 11 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.