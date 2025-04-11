Kars'ta Kaçak Alkollü İçki Uygulaması: 8 Gözaltı

Kars'ta 49 ekip, 153 jandarmanın katımlıyla

"Türkiye Kaçak, Sahte Alkollü İçki" uygulaması yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde 49 ekip ve 153 jandarmanın katımlıyla yapılan uygulamalarda kaçakçılara darbe vuruldu.

Jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda, 89 işletme kontrol edildi. Bin 284 kişi sorgulandı.

Yapılan kontrol ve sorgulamalar sonucunda, 4 yoklama kaçağı,1 hırsızlık,1 kasten yaralama, 1 görevi yaptırmamak için direnme, 1 basit yaralama suçlarından olmak üzere, aranma kaydı bulunan toplam 8 yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS