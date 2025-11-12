Kars'ta Kaçak 2 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi

Kars'ta 2 kilo külçe altını ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 3 kişinin ülkeye kaçak yollardan sokulan altınları satmak amacıyla, karayoluyla Ardahan iline götüreceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine konuyla ilgili jandarma ekiplerince yapılan ayrıntılı araştırma ve inceleme sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, söz konusu şahısların intikal ettiği araç Kars'ın Susuz ilçesinde durduruldu.

Jandarma ekiplerince araç ve şüpheli 3 kişi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelilerden 1'inin beline zulalanmış şekilde 1000'er gram ağırlığında toplam 2 kilo ağırlığında 2 kaçak külçe altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS