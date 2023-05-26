Kars'ta jandarmanın boşalttığı lojmanlar harabeye döndü

Kars Digor yolu 30 Ekim Mahallesinde TOKİ konutlarında, jandarmaya ait iki blok boşaltılmasının ardından adeta harabeye döndü. Yıkılmaya yüz tutan metruk binalar tehlike saçıyor.

Digor yolu 30 Ekim Mahallesinde TOKİ konutlarında bulunan jandarmaya ait iki blok boşaltılmasının ardından geldiği son nokta mahalleliyi tedirgin ediyor.

TOKİ tarafından yaptırılan konutların bir kısmı kamuda çalışan polis ve askeri personellere lojman olarak tahsis edilmişti geçen süre içerisinde jandarmaya tahsis edilen lojmanlar boşaltıldı.

Boşaltılarak atıl durumda bırakılan 40'a yakın daire, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce adeta talan edildi. Askeri lojman olarak kullanılan iki blokta bulunan kalorifer sistemi, elektrik tesisatı, aydınlatma direkleri ve kapı pencereler tamamen sökülerek götürüldüğü gözlendi. Son dönemde binalara girilmemesi için giriş katları çatı ile kapatıldı.

Çevre sakinleri boşaltılan lojmanların duyarsız kişi veya kişilerce adeta talan edildiğini kötü amaçlı mekanlar haline getirildiğini ifade ederek, "Havanın kararmasıyla bu binaların içine giren kimliği belirsiz kişi ve kişiler, tiner, bally, uyuşturucu ve fuhuş için kullanıyor. Zaman zaman silah sesleri de geliyor ve tedirgin oluyoruz, çocuklarımız dışarıya çıkmaya korkuyor. Yetkililerden yardım istiyoruz, ya bu binaları yeniden faaliyete soksunlar ya da yıksınlar" dediler

Öte yandan boşaltılan binalar, her geçen gün biraz daha harabeye dönerken, vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor. - KARS