Kars'ta jandarmadan uyuşturucuya geçit yok - Haberler

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Kars'ta jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Kars'ta jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Kars'ta jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, 2022 yılının ilk yarısında icra ettiği 32 operasyonda toplamda 153,7 gram uyuşturucu madde ve 18 adet uyuşturucu maddesi kullanma aparatı ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Jandarma Kars 3. Sayfa Haberler

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