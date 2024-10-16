Kars'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1150 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kars'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, merkez Çakmak köyünde A.C.Y. ve A.Y.A.'nın satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada bin 150 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla Kars Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla A.Y.A. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Firar eden A.C.Y. ise Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ile yapılan ortak çalışmada Çerkezköy'de yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS