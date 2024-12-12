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Kars'ta Jandarma Trafik Uygulamaları: 8 Araç Men Edildi

Kars'ta Jandarma Trafik Uygulamaları: 8 Araç Men Edildi
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Kars'ta jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik ve asayiş denetimlerinde, 609 araç kontrol edildi ve 8 araç trafikten men edildi. 17 sürücüye ise idari para cezası uygulandı.

Kars'ta jandarma trafik ve asayiş ekiplerince yapılan uygulamalarda kusurlu görülen 8 araç trafikten men edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 7 trafik timi ve 7 asayiş timinin katılımıyla "Standart Dışı Işık Donanımı, Mevzuata Aykırı Işık ve Sis Farı Kullanımı Denetimi" gerçekleştirildi.

Jandarma trafik ve asayiş ekiplerince yapılan denetimlerde 609 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 17 araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı. Ayrıca 8 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda sürücüler trafik kuralları ve kanunları hakkında bilgilendirildi. Sürücülere el broşürleri dağıtıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş ve trafik uygulamalarının devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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