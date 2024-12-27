Kars'ta Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kars'ta jandarma aranan kişiler, kanunsuz silaha sahip olma ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 25 adres ve 25 şüpheliye yönelik 63 ekibin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda; 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 325 tabanca mühimmatı, 40 av tüfeği kartuşu, 10 muhtelif şarjör ele geçirildi.

Ayrıca 1 el dedektörü, 25 gram Bonzai uyuşturucu maddesi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, yoklama kaçağı olarak aranan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS