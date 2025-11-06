Kars'ta Jandarma Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor

Kars'ta jandarma öğrencilere yönelik trafik eğitimlerini sürdürüyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Timleri, Selim ilçesi Başköy köyü İlkokulu, Merkez ilçe Tekneli İlkokulu ve Akyaka ilçesi Duraklı İlkokulunda okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Jandarma trafik timleri, öğrencilere; Genel trafik kuralları ve bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, yaya ve okul geçidinde uyulması gereken kurallar ve akülü araç üzerinde sık kullanılan trafik levhaları ve emniyet kemerlerinin uygulamalarını uygulamaları olarak gösterdi.

Ayrıca araç ve yayaların trafik ışıklarını kullanırken dikkat edecek hususlar, Bisiklet kullanırken kask, eldiven, dizlik, dirseklik ve reflektif yeleğin önemi konuları hakkında, bilgilendirme yapıldı. Okul servis araçlarında, öğrencilerin uyması gereken kurallar anlatıldı. Jandarmanın öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin süreceği bildirildi. - KARS