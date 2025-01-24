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Kars'ta Jandarma Kaçak Sigara Ele Geçirdi

Kars'ta Jandarma Kaçak Sigara Ele Geçirdi
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Kars'ta jandarma, kaçak sigara ticareti yapan bir kişiyi yol kontrolü sırasında yakalayarak 310 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kars'ta jandarma kaçak sigara ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçak sigara ticareti yaparak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kişilerin yakalanması yönünde çalışma yapıldı.

Kars'ın Digor ilçesi Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Yol Kontrol ve Arama noktasında, yapılan 'Yol Kontrol ve Arama' uygulamasında şüphe üzerine 1 araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 310 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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