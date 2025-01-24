Kars'ta jandarma kaçak sigara ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçak sigara ticareti yaparak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kişilerin yakalanması yönünde çalışma yapıldı.

Kars'ın Digor ilçesi Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Yol Kontrol ve Arama noktasında, yapılan 'Yol Kontrol ve Arama' uygulamasında şüphe üzerine 1 araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 310 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. - KARS