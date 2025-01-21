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Kars'ta Jandarma Ekiplerinden Şok Güvenlik Uygulamaları

Kars'ta Jandarma Ekiplerinden Şok Güvenlik Uygulamaları
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Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri şok güvenlik uygulamalarıyla çeşitli suç unsurlarını bertaraf ediyor. Kontrol noktalarında yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele geçirilirken, jandarma halkı şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyarıyor.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu güvenliğini sağlamak ve suç unsurlarını bertaraf etmek amacıyla şok güvenlik uygulamalarını sürdürüyor. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalar, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama noktasında önemli rol oynuyor.

Jandarma ekipleri, belirli bölgelerde kurdukları kontrol noktalarında araçlar üzerinde detaylı aramalar yaparken, şüpheli şahısların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarını da titizlikle gerçekleştiriyor. Özellikle kırsal alanlar ve şehir girişlerinde yoğunlaştırılan uygulamalarda, uyuşturucu, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadele kapsamında önemli sonuçlar elde ediliyor.

Son yapılan uygulamalarda, ruhsatsız silah, kaçak sigara ve çeşitli yasa dışı maddeler ele geçirilirken, aranan şahıslar da yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek suç ve suçlulara karşı mücadelede kararlılıklarını sürdürüyor.

Jandarma vatandaşların da şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi halinde daha etkin sonuçlar alınacağını belirtti. Jandarma, halkın huzurunu sağlamak adına 7/24 görev başında olmaya devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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