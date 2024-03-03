Kars'ta Jandarma Ekipleri Yol Kontrolü ve Asayiş Uygulamalarını Sürdürüyor

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü ve asayiş uygulamaları aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalar, vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde yapılan uygulamalarda 208 bin 370 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 367 kişi yakalanırken, bunlardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 kayıp vatandaş bulunarak ailelerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamalarda ise 79 bin 659 araç sorgulandı, çeşitli nedenlerle araması bulunan 15 araç yakalandı. 4 kişi gözaltına alındı. 63 bin 882 lira para cezası kesilirken, 157 araca ise 468 bin 432 lira cezai işlem uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS