Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Jandarma Ekipleri Yol Kontrolü ve Asayiş Uygulamalarını Sürdürüyor

Güncelleme:

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı yol kontrolü ve asayiş uygulamalarında birçok kişi yakalandı ve cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar bu uygulamalardan memnuniyet duyuyor.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü ve asayiş uygulamaları aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalar, vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde yapılan uygulamalarda 208 bin 370 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 367 kişi yakalanırken, bunlardan 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 kayıp vatandaş bulunarak ailelerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamalarda ise 79 bin 659 araç sorgulandı, çeşitli nedenlerle araması bulunan 15 araç yakalandı. 4 kişi gözaltına alındı. 63 bin 882 lira para cezası kesilirken, 157 araca ise 468 bin 432 lira cezai işlem uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kars Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir? Taş Kâğıt Makas uyarlama mı? Taş Kâğıt Makas dizisi hangi diziden uyarlama? Epic Games hacklendi mi? Epic Games hacklendi iddiaları doğru mu, gerçek mi? ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati! SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRELİ Mİ OLACAK 2024? TFF, Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title