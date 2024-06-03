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Kars'ta Jandarma Ekipleri Asayiş ve Trafik Uygulamalarını Sürdürüyor

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Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın Mayıs ayında gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamalarında birçok kişi yakalandı ve cezai işlem uygulandı.

Kars'ta jandarma ekiplerinin asayiş, güvenlik ve trafik uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Mayıs ayında yapılan asayiş uygulamalarında 142 bin 193 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 289 kişi yakalandı. Kayıp olarak aranan 7 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Mayıs ayında yapılan trafik uygulamalarında ise 68 bin 688 araç sorgulandı. Yakalaması bulunan 44 araç yakalandı. 13 kişi gözaltına alınırken, 149 bin 153 lira ceza kesildi. Ayrıca 209 araca 658 bin 180 lira cezai işlem uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş, güvenlik ve trafik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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