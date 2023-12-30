Kars'ta Jandarma Ekipleri Asayiş ve Trafik Uygulamalarını Artırdı

Kars'ta jandarma ekipleri, yılbaşı öncesinde asayiş ve trafik uygulamalarını artırdı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 148 bin 866 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 238 kişi yakalandı. Yakalanan 238 kişiden 26 çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma trafik timlerince yapılan uygulamalarda ise 78 bin 105 araç sorgulandı. Aranan 2 araç ele geçirildi. Jandarma trafik timlerince 169 araca 470 bin 737 lira cezai işlem uygulandı.

Jandarma kayıp olarak aran 8 kişiyi de bularak ailelerine kavuşmalarını sağladı. Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde asayiş ve trafik uygulamalarının devam edeceği öğrenildi. - KARS