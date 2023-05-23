Kars'ta jandarma aranan şahısları yakaladı

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunan şüpheli 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalarla haklarında, "Esrar Elde Etmek için Kenevir Ekmek" suçundan 1 kişi, "Kasten Yaralama" suçundan ise 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi Digor-Susuz-Sarıkamış ilçeleri mülki sınırları içerisinde yapılan titiz planlama ve takip sonucunda yakalandı.

Yakalanan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS