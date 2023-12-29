Kars'ta Jandarma 79 Farklı Operasyon Düzenledi

Kars'ta jandarma terör, kaçakçılık ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik 79 farklı operasyon düzenledi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri'nce Aralık ayında yaptığı operasyonlarda 2 kişi yakalanırken, 2 sosyal medya propagandası ise engellendi.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanırken, operasyonlarla terör örgütünün kış üstlenmesine de darbe vuruldu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açılamada, "Bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonları arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - KARS