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Kars'ta iş yerinde yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, daha önce yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde daha önce de yasa dışı silah imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 241 şarjör, 43 fişek, 60 icra yayı, 7 icra mili, 9 kilitleme mekanizması, 7 sürgü kilidi, 8 yay sabitleyicisi, 4 tetik mekanizması, 2 sürgü, 1 namlu ve 3 kurusıkı namlu ucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak göz altına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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