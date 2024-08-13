Kars'ta İranlı uyuşturucu taciri tutuklandı

Kars'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, yakalanan İranlı tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda bir yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu bilgisi alındı.

Narkotik ekiplerince önceden bilgileri alınan otobüse operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu taciri olduğu ileri sürülen İranlı Hassan R. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Hassan R.'nin üzerinde yapılan aramada 205 Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Hassan R. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hassan R. çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS