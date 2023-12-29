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Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Düzenlendi

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Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı düzenlendi. Toplantıda asayiş-güvenlik, sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları değerlendirildi.

Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı düzenlendi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, asayiş-güvenlik, sınır güvenliği, düzensiz göç konuların değerlendirildi.

Vali Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantıda, başta asayiş ve güvenlik olmak üzere sınır güvenliği ile düzensiz göçmen konusunda yapılması gerekenler ve alınan tedbirler konuşuldu. Fikir alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Güvenlik Valilik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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