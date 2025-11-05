Kars'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars'ta Vali Ziya Polat'ın başkanlığında; "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere kolluk kuvvetlerince il genelinde gerçekleştirilen genel asayiş-güvenlik uygulamaları, sınır güvenliği, düzensiz göç konuları değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda ilgi birim amirleri tarafından yürütülen çalışmalar anlatıldı. Vali Polat, vatandaşların huzur ve güvenlerini sağlamak için güvenlik birimlerin gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. Fikir alış verişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.