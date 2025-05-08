Kars'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kars'ta jandarma ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan bir kişiyi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kars'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından 5 yıl, 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı Digor'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Digor'da yakalanarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS