Kars'ta hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı çocuk yaralandı
Kars'ta hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki İ.C.Y. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan çocuğun ayağında kırık olduğu belirlendi.

Kars'ta hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kars merkez eski Kömür Tevzi mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Kars Tren garından manevra yapmak için ayrılan lokomotif, hemzemin geçitte bulunan bariyerlerin yanındaki 16 yaşındaki İ.C.Y.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lokomotifin çarpmasıyla yaralanan İ.C.Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası lokomotif durdurulurken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
