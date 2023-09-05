Kars'ta hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 5 yaralı

Kars'ın Selim ilçesindeki hayvan pazarında 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Selim Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda 31 Ağustos'ta Yıldız ve Karadeniz aileleri arasında çıkan kavgaya karışanların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Selim İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada zanlı S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay

Kars'ın Selim ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında 31 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada Emrah Yıldız hayatını kaybetmiş, Hanefi, Aytekin, Serkan ve Kemal Karadeniz ile Hayrettin Yıldız yaralanmıştı.