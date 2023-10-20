Kars'ta Hayvan Hırsızları Yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hayvan hırsızlığı yapan 5 kişi yakalandı. Mahkeme tarafından 3 kişi tutuklandı.

Kars'ta hayvan hırsızları kıs kıvrak yakalandı. Hayvan hırsızlığı yapan 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hayvan hırsızlarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalarda merkezde 15, Digor'da 13 olmak üzere, toplam 28 büyükbaş hayvanın çalınması olayının aydınlatılması, meydana gelebilecek hayvan hırsızlığı olaylarının önlenmesi amacıyla 2 ay boyunca yapılan teknik fiziki takip ve araştırmalar sonucunda hayvan hırsızlığı ol tespit edildi.

Daha sonra harekete geçen jandarma hayvan hırsızlarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hayvan hırsızlığı yapan 5 kişi yakalandı. İl jandarma Komutanlığı'na getirilen 5 kişi buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS