Kars'ta Hayvan Hırsızı Tutuklandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde çaldığı hayvanları satmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmada S.T'nin (34) hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi çaldığı büyükbaş hayvanları il merkezinde satmaya çalışırken yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.