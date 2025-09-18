Haberler

Kars'ta Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kars'ta Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Kars İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kars'ta hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Jandarma ekipleri yürüttükleri çalışmalarda hakkında "5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet " suçlarından toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişiye saklandığı adreste düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
