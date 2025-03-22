Kars'ta Hapis Cezası Bulunan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Kars'ta, 'Kasten Yaralama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak saklandığı yerde yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis ceza kararı bulunan 1 kişi, Kağızman ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa