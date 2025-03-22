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Kars'ta Hapis Cezası Bulunan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Kars'ta Hapis Cezası Bulunan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kars'ta, 'Kasten Yaralama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak saklandığı yerde yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis ceza kararı bulunan 1 kişi, Kağızman ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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