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Kars'ta hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E. saklandığı yerde yakalandı. Yakalama kararı bulunan M.E. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.