Kars'ta hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E. saklandığı yerde yakalandı. Yakalama kararı bulunan M.E. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Kars'ta hakkından 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. saklandığı yerde yakalandı.
Yakalama kararı da bulunan M.E. gözaltın alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa