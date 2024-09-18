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Kars'ta Haklarında Hapis Cezası Bulunan 12 Kişi Yakalandı

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Kars'ta JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında 'Kasten Yaralama' suçundan hapis cezası bulunan 12 kişi saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalandı. 6 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi, JASAT ekiplerince saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarda, aralarında "Kasten Yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, yine "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 5 kişi olmak üzere, toplam 12 kişi saklandıkları yerlerde düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen 12 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk kars Suç

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