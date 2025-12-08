Kars'ta 5 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Jandarma ekipleri, hakkında "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması " suçundan 5 yıl hapis cezası ile arama kararı bulunan 1 kişiyi saklandığı yerde yakaladı.

Yakalanarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS