Kars'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kars'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kars'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Selim ilçesi Katranlı köyü yolunda meydana geldi. Bayram ziyaretinden dönen Selman Ö. idaresindeki 34 GH 6043 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Selman Ö., araçta bulunan İbrahim Ö., Sait Ö., Nurettin Ö. ve Güzel I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.