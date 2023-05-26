Kars'ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
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Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında; İl Güvenlik-Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında; İl Güvenlik-Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlen ve kaymakamların video-konferans yöntemiyle, ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, asayiş-güvenlik, sınır güvenliği, düzensiz göç konuları ele alındı.
Toplantıda, fikir alış-verişinde bulunuldu. İlgili kurumların asayiş-güvenlik, sınır güvenliği, düzensiz göç konularında aldığı önlemler masaya yatırıldı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa