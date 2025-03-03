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Kars'ta Güvenlik Uygulaması: Araçlar ve Şahıslar Detaylı Kontrolden Geçti

Kars'ta Güvenlik Uygulaması: Araçlar ve Şahıslar Detaylı Kontrolden Geçti
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Kars Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Halkın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde şüpheli araçlar ve şahıslar kontrol edildi.

Kars'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla geniş çaplı asayiş ve güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, araçlar ve şahıslar detaylı şekilde kontrol edildi.

Polis ekipleri, kimlik sorgulamalarının yanı sıra şüpheli görülen araçlarda arama yaparak suç ve suç unsurlarına yönelik incelemelerde bulundu. Özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda gerçekleştirilen uygulamada, aranan şahıslar ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik denetimler artırıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde bu tür uygulamaların halkın güvenliği için düzenli olarak devam edeceği ve vatandaşların kurallara uyması ve şüpheli durumları ihbar etmeleri konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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