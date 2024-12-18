Üye Girişi
Haberler
'Kırmızı kitap' için Külliye'de gizli toplantı
Külliye'de gizli toplantı! Telefon ve akıllı saatler bile alınmadı
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika

Kars'ta Güvenlik Uygulamalarında Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta Güvenlik Uygulamalarında Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta polis ekiplerinin yaptığı asayiş denetimlerinde 7 ruhsatsız tabanca ve diğer silahlarla birlikte kumar ve fuhuş suçlarına karışan şahıslara idari ve adli işlemler uygulandı.

Kars'ta polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde güvenlik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulama ve denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 5 şarjör ve 124 fişek, 2 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 2 muşta, 3 bıçak,1 satır ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca polisin yaptığı uygulamada, kumar oynama suçundan 7 kişiye idari para cezası uygulandı. Fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan 2 kişiye ise adli işlem yapıldı.

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nce güvenlik ve asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir zamanlar paha biçilemiyordu! Şimdi dibi gördü
img

Marmara Denizi'nde korkutan gelişme
img

"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda tüm misafirlere izletti
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda bütün salona izletti
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi

Son Dakika Haberleri

Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Zeynep Alkan'ın hayatı ve kariyeri! Survivor Ayşe kimdir, hangi sezon yarıştı? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli? Survivor İsmail kimdir, hangi sezon yarıştı? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli? Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kimdir kaç yaşında, nereli? Adem Kılıçcı hayatı ve kariyeri! Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var? SURVİVOR ALL STAR 2025 FRAGMAN! Survivor All Star 2025 ne zaman başlıyor? SURVIVOR ALL STAR 2025 yarışmacıları kimler? All Star ve Gönüllüler takımında kimler var? MasterChef Barbaros kimdir, kaçıncı oldu, hangi sezon yarıştı? Barbaros Yoloğlu'nun restaurant nerede? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gaziantep FK-52 Orduspor FK maçı CANLI, HD izle! Gaziantep FK-52 Orduspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı CANLI, HD izle! Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 18 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.