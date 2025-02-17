Kars'ta Güvenlik Uygulamaları Sürek Kazanıyor

Kars'ta asayişi sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla güvenlik güçleri tarafından yürütülen şok uygulamalar hız kesmeden devam ediyor.

Kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılıyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, özellikle şüpheli görülen şahıslar üzerinde kontroller artırıldı.

Kars'ta vatandaşlar, güvenlik güçlerinin bu tür çalışmalarını desteklediklerini ifade ederek, uygulamaların devam etmesini talep etti. Özellikle akşam saatlerinde artırılan kontrollerin, suç olaylarının önlenmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların huzurunu bozan her türlü suça karşı mücadelenin süreceğini ve şok uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceğini açıkladı. - KARS