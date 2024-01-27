Kars'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Organizatör ve 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akbaba köyü çevresinde düzenledikleri operasyonda 2 organizatör ve 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, donma tehlikesi geçirdikleri için Jandarma'ya teslim edildi.
Kars'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen operasyonda 2 Organizatör ve 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Akbaba köyü çevresinde yaptıkları arama tarama faaliyetinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni gizlendikleri yerde yakaladı.
Soğuk hava nedeniyle bazıları donma tehlikesi geçiren göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Düzeniz göçmenleri kentte sokan 2 organizatör ise gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - KARS