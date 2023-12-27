Kars'ta FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Kars'ta 1'i FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olması sebebiyle, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi Kars'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca jandarma ekipleri yürüttükleri geniş çaplı çalışmalarda, "Kasten Öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ise JASAT unsurlarınca icra edilen fiziki takip sonucunda yakalanarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 3 kişiden 2'si Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, 1'i ise Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KARS